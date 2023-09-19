高雄鄭姓男子屢次酒後駕車，他於今年7月20日再度酒後騎乘機車，從湖內區騎到岡山區因違規變換車道被警察攔查，酒測值達每公升0.26毫克。這次是鄭男第5次酒駕。警方訊後移送橋頭地檢署，橋檢聲請簡易判決。橋頭地院判處鄭男6月徒刑，併科罰金3萬元。徒刑可易科罰金，罰金可易服勞役。

鄭姓男子上一次犯公共危險案件，法院判處他徒刑3月，已經於2020年3月1日易科罰金執行完畢。但鄭男仍不知悔改，於今年7月20日晚間在高雄市湖內區民族路某工地飲酒後，仍執意騎車，他於該日傍晚行經高雄市岡山區本工六路與本工西路交岔路口，因變換車道未使用方向燈遭警方攔查，警察發現他酒駕。

鄭男落網後坦承酒駕，法官考慮他態度尚佳，且並未肇事造成他人危害，且鄭男的學歷只有國中畢業，他自述家境小康，因此判處他6月徒刑，併科罰金3萬元。徒刑可易科罰金，罰金可易服勞役。可上訴。