鍾欣凌（左起）、嚴藝文、楊貴媚開心入圍金鐘獎。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文的《老少女奇遇記》剛入圍58屆金鐘獎「益智及實境節目獎」及「益智及實境節目主持人獎」，今（19日）確定前往日本開拍第2季。再度擔任節目總製作人的楊貴媚表示：「這次在語言溝通上可能會碰到困難需要去克服，但我想我們三位畢竟都是演員，可以透過肢體語言交流，很期待實境會發生什麼事！」

鍾欣凌則迫不及待要大肆血拼，「日本超好買！擔心荷包會大失血！我是連高速公路的休息站都可以爆買的人！許願能與閨蜜在雪地裡頭泡溫泉，再喝點小酒，如果旁邊還有猴子可以一起泡挺美的！」嚴藝文對製作單位喊話道：「給我帥哥！我想要豔遇！」

談及《老少女奇遇記》入圍的感想，楊貴媚表示：「真的不敢相信！當時想要做的節目初衷是想要我們三位走出生活舒適圈去挑戰平常沒有機會完成的事情，為社會付出，其實沒有想到金鐘獎這件事，能夠入圍已經非常開心，非常感謝兩位姊姊把實境秀的處女作獻給老少女，兩位姊姊在節目中的表現好像放出籠子的鳥，非常自在！不過我們三位也是經過大風大浪的人，會以平常心面對。」

鍾欣凌喊道：「好神奇喔！我們在那裡開心吃開心玩的一個節目，既然還可以跟閨蜜一起進入到金鐘的典禮，很夢幻！感謝一路支持我們的觀眾、所有辛苦的工作人員、一路遇到的奇人異事，我們三位很熟可以放鬆的做自己、敢吐槽對方，非常棒的事！」嚴藝文表示：「從未想過自己可以跟主持人沾上邊，感謝兩位姊姊帶我走出舒適圈，創造人生另一個斜槓！」

《老少女奇遇記》由桂田文化藝術基金會出品，楊貴媚擔任總製作人，找來超大咖閨蜜鍾欣凌與嚴藝文，三大影后跨界主持，第一季三位主持人在台灣各地探訪平凡而偉大的「憨人」後，包含高雄蚵仔寮的蔡大哥、台南全美戲院的顏振發師傅、台東的徐超斌醫師、小琉球全德國小的師生及大沐老師和佩瑜、台中明日餐桌的七喜，都與他們都成為朋友，至今仍保持聯繫，楊貴媚表示這也是他們在錄製節目過程最大的感動，希望能將這份情感延續下去。

第二季邀請到金鐘製作團隊麗群影視製作，希望能完成三位影后未完成的出國圓夢計畫，展開「深度之旅」，團隊將安排前往日本四個地區的任務體驗，挖掘在日台人的生活點滴，在主持人體驗引導下，將帶領觀眾探勘連日本人都不知道的秘境和鮮為人知的人生故事，一直在電影及戲劇界走跳的影后們，這次藉由實境節目《老少女奇遇記》將鏡頭移至日本，三位老少女再相聚，踏出國門擁抱世界，帶回一個全新的自己。