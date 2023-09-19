滙豐（台灣）商業銀行獨家贊助企業永續發展協會進行「2023年台灣永續金融大調查」，此為繼2020年後，滙豐（台灣）第二次支持該調查，結果顯示96家金融機構的ESG實踐逐步成熟；逾9成（94.8％）金融業已將ESG納入部分或全部決策流程，超過7成（71.9％）已設有內部政策或正式程序文件將ESG納入決策流程，後者較2020年成長約20％，顯見ESG策略對金融機構的重要性日漸提升。

該調查針對金融環境面、同業生態面以及政策落實面等三大面向呈現台灣永續金融發展概況。金融環境部分，多數金融業者支持並認同永續金融在各面向的重要性與發展性，針對未來決策的主要影響因素，有別於2020年以公司治理或財務為導向，今年多數金融機構預測系統性、無國界的環境因素（例如氣候變遷）將成為最重要的決策因素，因應行動多從自身的減碳行動做起（66.7％），並表示客戶或投融資對象已開始受到氣候變遷與淨零趨勢影響。

除了氣候變遷環境因素，該調查亦發現由於客戶與投融資對象開始受到自然或生物多樣性因素影響，金融業者正嘗試了解相關的影響性，並觀察客戶是否因此調整業務或活動；至於ESG中的「社會（S）」因素，調查發現勞動與人權議題已開始進入客戶視野，也有部分金融機構（46.9％）考慮減少或退出可能侵害勞動與人權的經濟活動。滙豐（台灣）商業銀行企業永續發展處副總裁黃靖涵指出，滙豐力求提供資源以支持並激勵永續經濟之轉型。滙豐集團致力於 2030年之前提供或促成7500億美元至1兆美元之永續發展融資及投資，以協助客戶達成淨零碳排放及永續發展的未來。

值得關注的是，除了永續金融，在其他特定主軸的金融概念中，以「普惠金融」為金融業最熟悉的概念( 58.3％），同時也是金融業參與或實踐程度最高的領域，代表金融業開始重視多元與包容偏社會（S）面向的主題。黃靖涵說，滙豐（台灣）連續3年獲金管會認可為公平待客績優銀行，持續傳達普惠金融與公平待客理念，以落實滙豐（台灣）尊重多元、包容不同及期待社會共好的企業理念。黃靖涵並分享滙豐（台灣）的永續行動成果，包括成立跨部門ESG監督委員會；發布氣候變遷風險財務揭露報告；推動永續金融產品如永續發展表現連結貸款、企業綠色貸款、發行綠色債券等協助客戶零碳轉型；強化銀行內部同仁ESG教育訓練；落實永續營運、綠色採購；推動生態保育及環境教育、投入社會關懷等。

調查中的永續金融生態面部分，近半數（49％）金融業者曾於2022年與往來對象如客戶、服務供應商等進行「議合」行動，鼓勵金融生態鏈低碳轉型、引導減碳。不過，雖然多數金融業已將ESG 納入內部流程，僅有24.2％ 自評具備足夠的應用技能，因此「投融資對象改善ESG揭露品質」、「更一致的ESG 評鑑」以及「永續經濟活動認定類別」為現階段金融業的最大需求，將對實踐永續金融有所幫助。同時，逾6成的金融業認為，「考量ESG概念所伴隨的重大風險」是永續金融實踐的最大驅動力，與2020年「政策引導」為首相比，今年風險意識一躍成為推動永續金融前進的主要動力。

至於政策落實面，對於金管會所提出的綠色金融行動方案3.0，近7成金融業認為此行動方案有助於資金挹注，能夠提升市場對於永續的關注度進而驅動實踐；在行動方案中較重要的具體措施，金融業者認為強化人才訓練是最重要的課題，有4成（40.6％）表示贊同；而目前已正式啟動的永續金融評鑑，金融業普遍認為環境（E）支柱難度較高，永續發展支柱次之；在環境支柱中，淨零轉型支援被認為難度最高（38.5％），其次是氣候風險策略（31.3％）。