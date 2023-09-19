烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadoviy）表示，該市今天凌晨遭俄軍無人機空襲，一座倉庫被擊中起火後爆炸。當局已啟動防空系統抵禦俄軍攻擊。

綜合法新與路透社報導，約莫格林威治標準時間1時30分（台灣時間上午9時30分）起，數波無人機從空中呼嘯而過，法新社記者在夜間宵禁期間聽到街上傳來多起爆炸聲以及重型機具移動的聲音。

薩多維在加密通訊軟體Telegram上寫道，「防空系統正在我們區內發揮作用」，提醒人們趕緊找地方避難；利維夫州長科齊茨基（Maxim Kozitsky）也敦促人們留在避難所，預期還會發生更多起攻擊。

薩多維隨後表示：「爆炸聲響起，利維夫一處工業倉庫在一次襲擊中起火，所有必要服務單位都已趕赴現場。」

利維夫自格林尼治標準時間零時起就處於空襲警報之下。

烏克蘭空軍在Telegram上寫道，「利維夫地區仍處於『見證者』（Shahed）無人機威脅之中，防空系統正在運作當中」。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1120919