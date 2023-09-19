民眾黨籍新竹市長高虹安任立委期間遭控涉嫌詐領助理費，被檢方依違反貪汙治罪條例起訴。民眾黨中央評議委員會昨開會，對高虹安祭出暫停黨權處分，在判決確定無罪以前，都不得聲請恢復黨權。

據了解，高虹安遭起訴後，民眾黨中評會委員主動調查，昨天下午中評會開會討論，決議依黨內《廉政準則》第2條及第6條規定，認定高虹安違反黨內廉政紀律，對高虹安作出暫停黨權處分。

民眾黨《廉政準則》第2條第2款規範違反廉政紀律範圍，包括「涉犯貪汙治罪條例」等行為；第6條則是處分裁量相關規定，當中明確規範：「黨員有第2條第1款至第3款之情形而經檢察機關起訴者，應予暫停黨權以上之處分。」

另外，民眾黨《廉政準則》第6條還規範，只要經法院一審判決有罪，「應予開除黨籍」，且「執行徒刑期間不得回復黨籍」。而高虹安的黨權須待「判決確定無罪後」，才能向中評會聲請恢復黨權。