遠傳電信攜手慈濟骨髓幹細胞中心舉辦「造血幹細胞捐贈 驗血建檔公益活動」，號召員工投入驗血建檔，只要捐贈10毫升血液樣本，就能為血癌病友成功提升骨髓配對機率，遠傳員工踴躍參加、積極挽袖，一起點亮病友的生命，也接軌9月的「世界骨髓捐贈者日」一同發聲，更期待本次活動能拋磚引玉，喚起台灣民眾對骨髓捐贈的重視。

遠傳總經理井琪指出，許多人誤以為捐贈造血幹細胞要抽取脊髓液，擔心有醫療風險而卻步，反而使許多血癌病友苦等不到捐贈。遠傳有很多同仁是慈濟志工，讓我們知道這麼有意義的活動，現在醫學進步，只要抽血就能讓病友與健康靠得更近，遠傳更希望病友們早一天可以和健康沒有距離，因此號召同仁一起做對社會有正面幫助的事，也希望傳遞正確的資訊給社會大眾，讓更多國人也來響應捐贈造血幹細胞，給予血癌病友更多的支持與溫暖。

慈濟骨髓幹細胞中心表示，感謝遠傳在公益的付出，期望在內湖科學園區帶動善的循環，使上班族工作之餘，也能實踐個人面向的ESG，一起讓愛遠傳，拯救血癌病患。

根據慈濟骨髓幹細胞中心統計，今年尋求造血幹細胞配對並登記在案者，達1217人，然而截至目前為止受贈成功僅169人。慈濟骨髓幹細胞中心指出，因仍有民眾對造血幹細胞捐贈仍有要抽取脊髓液的誤解，導致捐贈率不佳、血液樣本數低，期望透過大型企業共同推廣，為血癌病友的康復開啟另一扇門。

遠傳深耕社會醫療公益，2020年啟用全台第一個5G遠距診療服務，至今遠傳5G遠距診療已推廣至全台261個村里、連結21家醫院，三年多來已累積超過4.1萬人次看診（含疫情期間），日前亦獲2023「天下永續公民獎」肯定，獲得全產業「大型企業組」第四名，位居電信業第一；本次響應慈濟「造血幹細胞捐贈 驗血建檔公益活動」，持續從各面向落實遠傳對社會的關懷。