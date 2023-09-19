陳其邁23年前時任代理市長在舊議會備詢的嫩照，也在記者會上意外曝光。（高市府提供）

「高雄市舊市議會公辦都市更新案」由台灣人壽取得最優申請人資格，今（19）日高市府與台壽正式簽約。（柯宗緯攝）

「高雄市舊市議會公辦都市更新案」由台灣人壽取得最優申請人資格，今（19）日高市府與台壽正式簽約。（柯宗緯攝）

高雄舊市議會閒置12年，「高雄市舊市議會公辦都市更新案」由台灣人壽取得最優申請人資格，今（19）日高市府與台壽正式簽約，斥資90億元，將打造26樓新創產業中心，結合商業、美食、辦公、文創等機能，最快2029年完工。打趣的是，陳其邁18年前時任代理市長在舊議會備詢的嫩照，也在記者會上意外曝光。

「高雄市舊市議會公辦都市更新案」為高雄首案以歷史文化為底蘊的公辦都更案，今日舉行簽約儀式，雙方由高雄市長陳其邁、台灣人壽董事長鄭泰克聯袂率員出席，共同見證高雄歷史文化與城市發展共融的嶄新一頁。

陳其邁致詞時也意外曝光18年前，年僅41歲的他擔任高雄市代理市長時的嫩照。他提到，小時候會去舊議會看水池烏龜，沒想到長大後會到議會備詢；他也對高市議長康裕成當時的犀利質詢，問他壽山動物園沒有哪隻動物，對此迄今記憶猶新。

陳其邁指出，這次公辦都更案，最主要是原來在1966年舊高雄市議會的舊址，一方面保持原來歷史跟文化，二方面也再一次來擴充；中正路過去是高雄的金融街，未來包括台壽公司、市府O4聯開案，陸陸續續有大型的壽險公司以及相關的金融服務業、新創產業進駐到中正路，而形成群聚的效果。

高市議長康裕成表示，她在舊議會質詢過歷任市長，包括謝長廷、陳其邁、葉菊蘭、陳菊等，也為高雄爭取許多建設，艱辛跟淚水都在這個建築物裡頭，舊議會很值得留下來，也期許未來成為高雄新地標，繁榮商圈。

台灣人壽董事長鄭泰克指出，本案將在歷史紋理的基礎架構下，設置裙樓串聯新舊場域，促進歷史建築活化及智慧商辦大樓永續共融，並提供新創空間、共 享辦公、商業服務等多元機能，也承諾取得 LEED、WELL 認證、綠建築黃金級、智慧建築銀級、耐震標章等5大認證標章，致力淨零碳排，符合國際級商辦趨勢，並強化社會公益面，負擔歷史建築修復及經營維護管理經費，促進歷史建築與金融新創大樓永續共融。

文化局長王文翠表示，高雄舊市議會將以新舊共融方向活化開發，修復歷史建築設立民主議事館，紀錄高雄代議政治歷史及蘊含的民主自由精神；金融新創大樓將延續原有 議會空間意象及重要建築語彙，打造共融空間與民主議事館共構，開放市民共享。