日本動畫大師宮﨑駿暌違10年推出的新片《蒼鷺與少年》，在日本上映2個月，票房已突破80億日圓（約17.3億台幣），監製鈴木敏夫近日在位於東京小金井的吉卜力工作室接受台灣媒體訪問時，被問及宣佈退休的宮﨑駿再次復出一事，他笑曝「我看到提案的時候也嚇了一跳，內容真的很有趣，但我已經不想要再工作了，所以很想拒絕」，但是宮﨑駿卻擺出一副無論如何都想做的樣子，他也只能無奈地點頭。

鈴木敏夫難忘當初自己是禮拜五傍晚拿到宮﨑駿遞來的原案，「因為已經是晚上了，下一次我要跟他見面是下禮拜一，中間周末2天我很猶豫，本來我已經想說，即使內容再好，我也不要再做了 ，但禮拜一我見到宮﨑駿的時候，他一臉就是很想很想做，我拒絕不了，決定再陪他做這一次」，現年75歲的他更笑稱「我其實每天都想要早點退休了，他（宮﨑駿）如果說不要做了我會很開心」，是否已想好接班的人選？他也直言「說實話我跟宮﨑駿都是很自我中心的人，真的沒有想那麼多，還管到日本動畫界的部分，也沒有想說要培養什麼接班人」。

鈴木敏夫爆笑回應宮﨑駿退休傳言。（甲上提供）

而日本節目曾爆笑整理了一份橫跨了31年、喊要退休7次的「宮﨑駿引退詐欺史」，鈴木敏夫聽到7次後忍不住笑出聲，趕緊解釋「從他本人口中說出來的其實只有2次」，第一次是1997年《魔法公主》剛完成的發表記者會上 ，有個日本記者問他何時推出下部作品，「《魔法公主》才剛完成喔，宮﨑駿就生氣了，說每部作品都是抱著退休的覺悟在做」，第二次就是眾所皆知，2013年《風起》推出後，「那次他是真的有想說要退休」。之所以再次復出，「是因為他剛辦完那個退休的記者會，高畑勳生氣地對著宮崎駿說『你為什麼要講這麼白癡的話』，所以當時他退休沒多久，就已經又想要再畫了」。

鈴木敏夫零宣傳《蒼鷺與少年》的策略奏效。（甲上提供）

另外，吉卜力工作室對於《蒼鷺與少年》堅持零預告、零宣傳的神祕策略，鈴木敏夫也分享「一開始就覺得可能會因為零宣傳這件事情，帶來比較多的話題，因為我做了很久的電影，所以我知道在宣傳一部大片的時候，其實事前都會有很多過度的資訊，這次反而什麼都不做的話，可能會有比較大的效果」，便決定反其道而行，他也坦言，因為宮﨑駿已經10年沒有做新作了，現在可能大家也沒有什麼關心，已經有心理準備成績可能不會那麼好「可是可能是因為這個操作的手法，大家都對這個作品就是有很多的關心，票房比我們預想的好很多」。

鈴木敏夫表示自己其實一直很想退休。（甲上提供）

該片在日本上映後，有觀眾認為故事偏向艱澀不易理解，被問及是否有特別想傳達給觀眾的訊息？鈴木敏夫笑言「沒有任何想要傳遞的訊息，做電影最重要的就是觀眾看的開心就好」，之後有沒有機會看到他們的新作品，他也相當直接地說「如果活著的話」。《蒼鷺與少年》將於10月6日在台上映。