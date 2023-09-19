彰化市雄二家蛋黃酥口感酥卻不油膩。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

中秋節將屆，彰化市近來有1家蛋黃酥店在饕客口耳相傳下人氣竄升，記者訪查後發現該店業者是南瑤宮武術陣頭的負責人，他為了幫愛做糕點的女兒圓開店夢想，才斜槓賣蛋黃酥，且店內3名糕餅師傅都曾在不二坊等蛋黃酥名店工作過，集名店大成的好滋味甫推出，即受到關注。

彰化市南瑤宮旁近來有業者掛出販售蛋黃酥的旗幟，走進店內，除了擺放滿滿的蛋黃酥禮盒，也可看到店內有放置獅頭等陣頭擺設，原來在賣蛋黃酥的業者竟是南瑤宮武術陣頭「振興社」社長黃政雄，傳統陣頭傳人賣蛋黃酥，背後有著滿滿的父愛。

黃政雄說，他的女兒很喜歡做甜點糕餅，且在台中市的麵包烘焙坊已工作了近10年，女兒一直有開店的夢想，他看著女兒奔波上班，放假才能回家，心裡相當不捨，一直想著要幫女兒圓夢。

前陣子他遇到曾經在蛋黃酥名店工作的老朋友，該名友人提到想重操舊業，兩人一拍即合，決定賣蛋黃酥。之後他和友人再與另2名糕餅師傅合作，上周開始賣起「雄二家」蛋黃酥，除有現場販售，也接受客訂及團購。

吃過「雄二家」蛋黃酥的民眾都認為有著熟悉的彰化蛋黃酥名店的味道，對此黃政雄表示，店内3名糕餅師傅都曾在彰化市不二坊、紀家及林記等蛋黃酥名店工作過，做出來的蛋黃酥外皮酥薄餡料多。

他強調，因店內的師傅中，有1人曾到美國進修，帶回許多製作糕餅的健康觀念及作法，因此將多家名店的缺點加以改良，他們的蛋黃酥不放過多的酥油，口味也很酥，吃的時候卻不會有油膩感，且是使用進口高級奶油烘烤製作，同時挑選低膽固醇蛋品，口感不乾柴。