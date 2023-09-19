民進黨立委劉世芳。（資料照／黃婉婷攝）

進口蛋爭議持續，農業部長陳吉仲上周挺過請辭風暴，今日首度現身民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室報告相關事宜，與會的黨團幹事長劉世芳說，黨團對雞蛋進口秉持肯定態度，但針對標示不實部分，盼農業部、衛福部採取緊急措施，陳吉仲也列出20個QA釋疑，雙方都有完整說明。

此外，針對戰火燒向進口蛋專案執行單位中央畜產會董事長林聰賢，在野黨要求林列席專案報告並備詢，劉世芳說，列席立法院相關委員會沒問題，但院會規定只有政務官能回答問題。

立法院開議在即，行政院將在周五、周六分別就雞蛋專案進口與登革熱防治進行專案報告，民進黨團今日上午舉行行政立法協調會報，邀請農業部長陳吉仲、衛福部次長王必勝、食藥署長吳秀梅等人開會，行政院副院長鄭文燦也取消原訂11時「2023高雄羽球大師賽－賽事啟動記者會」行程，與部會首長一同前往，雙方會談近1小時。

劉世芳指出，陳吉仲今日是受柯建銘邀請，跟黨團幹部討論專案進口雞蛋問題，陳吉仲說得很清楚，台灣年初就有缺蛋問題，黨團對進口雞蛋專案秉持肯定態度，否則會影響到消費者。

劉世芳說，但在執行過程中，進口蛋商是否有標示不實？地方政府對此如何裁罰？這並非農業部轄管，必須要跟食藥署合作，盼雙方能採取較好的緊急措施；陳吉仲也在會議時公布20個相關QA，包括超思圖利爭議、台農蛋品物標問題等，相信對方會在周五專案報告時給予朝野立委完整說明。

談及要求林聰賢列席立法院會專案報告並備詢，劉世芳說，列席立法院相關委員會沒問題，但院會規定只有政務官能回答問題。

至於陳吉仲是否有在會議上談及請辭一事，或主動表態林聰賢是否應該備詢，劉世芳則搖頭表示，陳吉仲只有講政策，沒有提到相關問題。