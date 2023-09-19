立法院第十屆第八會期將在22日開議，時力黨團今召開記者會，提出四大主軸優先法案，分別是居住正義、交通安全、反黑反詐、兒少權益，再加上其他重要法案，有共26部優先法案，他們點出目前修法方向的不足，並呼籲立法院應逐一完成修法，回應國人的期待。

居住正義部分，立委邱顯智指出，財政部的房屋稅2.0方案，仍是交由地方政府自定級距差別稅率，財政部公告的稅率基準也只是給地方參考，跟現在的做法一模一樣，根本是「敷衍人民的做半套改革」。時力黨團將提出中央統一徵收的「全國空屋特別稅」，採全國歸戶、累進加成的稅額計算方式，對空置房屋額外課徵房屋空置稅，來促使大量的空置房屋進入買賣或出租市場，來增加住家用房屋的供給，並解決地方政府恐消極不配合房屋稅調整的問題。

另外，過去審計部也指出，租屋黑市或地下化的問題，除造成政府對於租賃住宅市場掌握資訊有限外，更會使租金補貼等居住協助措施，無法發揮政策效益。所以，時力黨團主張修正租賃專法，建立並全面落實租屋實價登錄的機制，促成租屋市場的資訊更加透明，讓房東與房客處於資訊平等的地位，並讓租屋市場趨於健全，提升租屋的居住品質，達成房東與房客雙贏的局面 。

交通安全部分，國人對此有高度期盼。我國歷年死傷事故逐步升高，總件數在2021年達到將近36萬件，為2008年的兩倍之多；而我國政府各機關權責破碎化問題嚴重，道路交通安全管理、執法、教育、工程乃至車輛監理，相關主管機關卻散見於各部會乃至全臺各地方政府，相關事項規範更散逸於行政命令中。邱顯智強調，交通零死亡不應該只是口號，本會期應通過《交通安全基本法》，務必將相關問題整合，還給民眾一條安全出門及回家的路，以達「交通零死傷願景」。

有關反黑反詐，立委陳椒華指出，近5年來台灣詐騙事件和損失金額都不斷成長。今年光是截至今年8月底，詐欺案件數就已經超過2017年整年的發生數2.2萬件，8月就達到 2.3 萬件，如果用去年的資料來預估，到今年年底至少還會有 6 千件詐欺案件發生，國民的財產安全深受其害。

然而，詐騙集團的手法不斷推陳出新，又透過黑道深入台灣社會的各個角落，甚至進入警界和政界，行政院雖然在 2022 年趕緊推出打詐國家隊試圖阻止詐騙集團成長，但如果沒有採取真正有效的具體措施，打詐的成效只能說是事倍功半。時力黨團認為，為了保護國民，打詐不分黨派，各政黨應該一起合作推動更有效的打詐措施。因此，立法院應該優先推動「擴大利得沒收」以及《總員額法》的修法，讓打詐國家隊有充足人力和適當工具去對抗愈來愈龐大的詐騙產業鏈。

另外，陳椒華也再次重申《揭弊者保護法》、「不法餽贈罪」和「宗教財團法人納管」的必要性。近年來發生的諸多事件，比如新竹縣府涉貪放水讓無良建商開工搞出一堆天坑、政府長官出門爽坐「友人名車」，再再都顯示我國金權政治已經到了不得不改的地步。

各政黨若要挽救人民對政府及政治的信賴，時力黨團呼籲，最後會期必須儘速通過揭弊者保護法、不法餽贈罪和宗教財團法人的立法，讓更多陽光照進被官商勾結籠罩的政治裡。另外，廢棄物清理法也是環境部成立後不應閃躲，應立即修法，不法掩埋廢棄物應修法重罰。

立委王婉諭則表示，關於兒少權益的保障向來不容輕忽，但我國目前針對兒童托育的部分，相較於教保服務有整部幼教法專法，兒童托育的規範跟保障密度明顯不足，在兒少權法當中跟居家式托育服務有關的規定甚至只有 5 條而已。因此，時力黨團樂見衛福部願意針對兒童托育服務訂定專法來保障兒童及家長的權益，時力黨團也預計在這個會期提出修法版本，讓托育環境更加友善安全。

另外，針對業者透過設立補習班，實質上卻是在經營幼兒園的問題，應該要讓幼教法相關規定對幼童的保障可以一定程度地延伸到補習教育的領域，因此時力黨團也將提出《補習及進修教育法》的修法，要求招收六歲以下幼童的補習班應該盡可能去比照幼兒園師資、師生比，以及環境衛生安全方面等等相關的規定，來保障幼兒的權益。

王婉諭指出，為了提高兒少使用心理輔導服務的比例以及可能性，時力黨團也針對《學生輔導法》提出修法版本，主張提升學校裡面輔導人員的密度，讓高中以下的學校針對輔導人員的配置，從原本的班級數 55 班調降到只要 30 班以上就應該至少要有專任專業輔導人員一人；而專科以上學校的部分，應該配置專任專業輔導人員的門檻，也從原本的 1200 人調降到 900 人，讓所有在學的人只要有需要的話，都有機會可以使用到校內的輔導資源。

邱顯智補充，除了四大主軸外，時力黨團還有一些相當重要的優先法案，像是一拖拖了七年、蔡政府還沒兌現承諾的《最低工資法》。安樂死合法化，時力黨團已經研議多時，也將在這個會期提出完整草案，並繼續促進台灣社會的討論。涉及國家經濟安全的「兩岸協議監督條例」，以及廢清法、環評法、海保法等環保法案，時力黨團也高度重視，持續推進。