為提供友善育兒環境，協助弱勢家庭父母照顧新生兒，北市9月起發放「幸福寶貝包」，內含尿布、濕紙巾、奶嘴夾等嬰兒用品，預估有250多個新生兒受惠，北市社會局表示，盼藉由發放寶貝包、賣場禮券及彌月祝福禮等三種好禮支持新生兒家庭，後續將就近於12區社會福利服務中心發送。

北市副祕書長王秋冬表示，少子化是嚴重問題，希望透過支持育兒，讓市民願意生育，也給寶貝更好生長環境，北市9月起發放「幸福寶貝包」，發放對象為台北市低收入戶、中低收入戶、父或母未滿20歲，且育有9月以後出生的新生兒家庭，會由社會局與民間團體合作「好禮三重送」。

王秋冬表示，首先發送「幸福寶貝包」，提供嬰幼兒用品，減輕弱勢家庭育兒負擔，再加碼提供大賣場禮券滿足新生兒家庭個別化物資需求，另外，也會有彌月祝福送到家，由民間團體親送彌月祝福禮盒，關懷新生兒成長。

社會局長姚淑文說明，感謝台北市台灣省城隍廟捐助「幸福寶貝包」，內含尿布、濕紙巾、奶嘴夾、奶瓶組、奶粉攜帶分裝盒、防蚊液、安撫娃娃等13種商品，均是新生兒實用物品，後續將就近於12區社會福利服務中心發送。

社會局社工科長陳怡如表示，低收、中低收入戶是弱勢家庭，從社福經驗中發現，這些小爸媽因為未成年，資源少經濟能力也不夠，且很多都還在就學或是剛就業，對教養孩子需要多準備，才希望透過次方案幫助他們一起照顧新生兒。

陳怡如也說，今年預估有250多個新生兒受惠，北市會由民眾出生登記時，提供溫馨關懷問券，了解他們育兒需求，後續再由社工統計及訪視並於9月起陸續發放「幸福寶貝包」，明年結束後會評估方案效益及需求，再來評估是否擴大辦理。