高雄吳姓男子多次潛入國小、國中、高中校園，偷吃老師、學生放在教室或冰箱內的食物，還囂張地打開教學用電腦、下載線上遊戲大玩特玩，把學校當「網咖」用。高雄地檢署偵結，今依竊盜罪嫌將吳男起訴。

高雄吳姓男子連續闖入4間學校，利用教室或辦公室的電腦玩線上遊戲，還偷吃冰箱裡的飲料和點心，把無人的校園當作「網咖」爽用，技工發現教室內竟有遊戲音傳出、立刻報警逮人，高雄地檢署訊後依竊盜罪起訴他。

20歲的吳男在8月12日晚上7點多潛入鳳山區一所高中的人事室，拿走冰箱裡的飲料和花生，然後打開電腦玩遊戲，因發出聲響，被學校技工發現並報警，遭移送法辦。

吳男才被檢方請回後沒多久，竟不知悔改，直接前往前金區一所國中和苓雅區一所國小，再度潛入、偷吃辦公室或教室裡的飲料和點心，又打開電腦玩遊戲。

8月23日晚上6點多，吳男又闖入另一所國小，吃完優酪乳、茶葉蛋和奶茶後，又開始玩遊戲，再度被校友發現、報警送辦，由於不斷犯案，被檢方訊問後聲押獲准。

檢方查出，吳男除了闖入4間學校外，還順手牽羊2名女子的運動鞋和防水膠鞋。也對自己的犯行供認不諱。檢方統計他在8月份共犯下7起竊盜案，今將他偵結起訴。