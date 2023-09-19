台北醫學大學附設醫院泌尿科陳姓醫師，被控去年以做割包皮術後研究的名義，擅自幫病患掛號，藉此查詢病歷紀錄，事後有10名病患接獲掛號未到的通知，甚至有人是確診在家隔離被人掛號，台北地檢署調查認為，病歷屬於特種個資，而陳姓醫師未經病人同意就擅自幫人掛號調閱特種個資，已涉犯《個資法》，今依法起訴陳姓醫師。

據了解，去年8月，有民眾在臉書社團「爆料公社」爆料指曾到台北醫學大學附設醫院泌尿科看診，之後沒再回診過，他去年5月21日到23日因新冠肺炎確診居家自主管理期間，卻收到北醫通知曾掛號泌尿科但未到診。

由於事後有多名民眾發現，他們也在5月23日被人掛號，因此報案提告疑遭人盜用個資，檢警調閱資料發現，原來任職北醫的陳姓泌尿科醫師所為。檢方調查時，陳姓醫師表示，他是為了做研究為由，想了解病患割包皮的術後狀況，但由於有些病患不是由他進行手術，而是由其他醫師動刀的，他因無法順利調閱病歷，因此幫這些病患掛號自己的門診，藉此查詢病患術後情形，並稱自己查詢的對象不超過10人。

但檢方認為，陳姓醫師拿不出相關教學研究或研究計畫，加上教學醫院有正式管道，可供醫師做研究時，取得去識別化的病患資料，不採信陳姓醫師說詞，今依違反《個資法》起訴陳姓醫師。