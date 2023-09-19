曹金鈴展現優美體態。（固力狗提供）

76歲台灣舞蹈國寶曹金鈴，將於22日在中正紀念堂一樓藝廊舉辦「圓夢，成真：曹金鈴舞動人生回顧展」。她為了展覽籌劃近1年的時間，拍攝上百張照片，集結過去的歷史珍貴紀錄，用照片說故事，也透過照片對展望未來。

她在展期前夕特別赴新疆自由行，讚嘆自然景觀和豐富的文化遺產，簡直是人間仙境。她在天山山脈前著舞衣，展現3秒上馬拍攝騎馬照片，她和大自然合而為一的模樣實在讓人驚艷，也佩服她日日透過舞蹈保持輕盈體態。

曹金鈴表示，這段旅程收穫滿滿，見識到天山山脈、塔克拉瑪干沙漠、阿勒泰草原等壯闊美景，尤其烤全羊、烤包子和拉麵等新疆美食，讓她體驗到在地風味，看到身邊大夥豪氣吃肉的模樣也讓氣氛顯得熱絡，讓他不知不覺中感到心情開闊。

曹金鈴說：「自己踏遍世界各地旅遊和學習增加閱歷，去印度學習肚皮舞、到峇里島克服旱鴨子的心理障礙學會游泳，到新疆天池西王母祖廟朝聖，探索生命的真諦，也是在新疆重拾舞蹈的初心。這次再度重遊新疆是一趟心靈之旅，舞蹈是一輩子的跑道，自己透過肢體的伸展與紓解，重啟與身體的對話，分享銀髮族也可以告別硬邦邦，想把這份美好傳遞出去。」