BWF世界巡迴賽超級100系列高雄大師賽，9月26日到10月1日在高雄巨蛋進行，大會19日舉辦啟動記者會，男單好手林俊易、郭冠麟領銜寶島菁英選手全力爭取留住冠軍，日本奧原希望、韓國前球王孫完虎、泰國女將猜萬等外國選手也齊聚港都展現球技。

男單世界排名第23的左手持胎拍好手林俊易為頭號種子，是個人第1次在超級100系列賽事排上第1種子，由於自己最近常遇到比賽中會為前一分失誤糾結的狀態，期待能夠在心態上有更好的準備，來面對比賽的挑戰，他也說，因為是近期發現自己有太過執著思考上一分的錯誤影響後續，所以還沒去詢問其他選手克服的方法，主要還是先學習觀察其他選手的技巧，「每個球員不同時期都可能遇到不同的課題要學習，我也正在努力調適。」

世青金牌郭冠麟也是這次高雄大師賽球迷關注選手之一，進入到成人賽場後，他坦言在慢慢適應，「成人賽事比較屬於控球、多種進攻方式等技巧，是我目前要好好學習的重點之一。」郭冠麟並說，高雄大師賽是他本季第3站超級100系列，其他多以國際挑戰賽先磨練為主，也希望能在寶島自家主場繳出亮眼成績，「希望可以全力爭取冠軍。」

分別來自高雄、屏東的郭冠麟、林俊易，很開心可以在南台灣主場出賽，郭冠麟透露家人應可就近到場為他加油，自己希望年底前可以將世界排名提升到80名左右，林俊易父母則是工作忙碌，目前較難抽空到場觀賽，林俊易也期許自己可以努力提升排名，未來能夠帶爸媽一起去奧運。