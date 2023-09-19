進口蛋爭議連環爆，多次出面救火的行政院副院長鄭文燦，今日臨時調整行程改赴立法院民進黨團參與行政立法協調會報。他受訪時指出，當時蛋荒、蛋價都達到非常大的臨界點，農業部盡了非常大的努力，過程有不盡周全、需要精進檢討之處會做完整報告；至於農業部長陳吉仲去留，他說，政務官當然要為政策負責，陳態度很清楚。

立法院開議在即，行政院將在周五、周六分別就雞蛋專案進口與登革熱防治進行專案報告，民進黨團上午舉行行政立法協調會報，鄭文燦也與農業部長陳吉仲、衛福部次長王必勝、食藥署長吳秀梅一同出席，雙方會談近1小時。

鄭文燦會後受訪指出，農業部必須保護蛋農權益，也要兼顧消費者需求，期間拿捏非常不容易，當時蛋荒、蛋價都到非常大的臨界點，農業部也盡了非常大的努力，過程有不盡周全，需要精進檢討，這會做完整報告。

媒體追問，這個責任會在陳吉仲嗎？鄭文燦說，陳吉仲是勇於任事的政務官，對每個政策環節都會清楚說明，「我想，政務官當然需要為政策負責，這部分他（指陳吉仲）已經表達很清楚的態度。」至於陳吉仲遭遇「被請辭」風暴，是否為派系鬥爭因此遭放話，他則不願回應，直接轉頭離開現場。