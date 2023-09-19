烏克蘭當局今天表示，歐洲聯盟（EU）成員國波蘭、斯洛伐克和匈牙利禁止進口烏克蘭的穀物，已為此向世界貿易組織（WTO）對這3國提起訴訟。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）上週決定不延長禁止烏克蘭穀物出口到鄰近歐盟成員國的禁令，但波蘭、斯洛伐克、匈牙利不甩歐盟執委會決定，基輔當局警告將採取法律行動。

波蘭是俄烏戰爭中，最堅定力挺烏克蘭的盟國，但波蘭禁止烏國穀物進口令兩國爆發尷尬的外交爭端。

烏克蘭經濟發展和貿易部長思維里登科（Yulia Svyrydenko）在聲明中表示：「證明個別成員國不能禁止進口烏克蘭的貨物，對我國至關重要…這也是我國為何要對他們提告的原因。」

思維里登科還說：「與此同時，我們希望這些國家能撤銷他們的限制，這樣我們也不用在法庭上耗費大把時間來解決這個問題。」

她表示，受到相關禁令影響，烏克蘭的出口商「持續蒙受龐大損失」。

這項進口禁令在下個月將舉辦大選的波蘭尤為敏感。波蘭現任右翼政府是由法律正義黨（Law and Justice Party）組成，該黨在農業地區深受民眾支持。

波蘭當局隨後表示，烏克蘭提起的法律程序不會改變波蘭的立場，他們將維持這項禁令。

波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）向波蘭衛視新聞（Polsat News）表示：「我國將維持原有立場，我們認為這是正確且經過經濟分析做法，也是歐盟和國際法規所賦予的權力。」

俄國去年全面入侵烏克蘭，嚴重擾亂烏克蘭在黑海的穀物出口，使得歐盟成為烏克蘭穀物主要過境路線及出口地。（譯者：李晉緯/核稿：張茗喧）1120919