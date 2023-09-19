警方及時攔停該車輛，所幸並未造成人員受傷，全案依竊盜罪、肇事逃逸罪移送新北地方法院少年法庭偵辦。（照片 / 劉詠韻翻攝）

16歲少年無照偷開馬3爽遊！「5分鐘撞3車」老爸大義滅親怒告竊盜

新北市一名16歲孫姓少年日前取走父親車鑰匙偷偷複製，無照爽載著兩名友人正要前往蘆洲區，未料車子剛出發5分鐘，行經板橋大觀路、篤行路口時與1轎車，2機車發生相撞。少年心生畏懼之下直接開車逃逸，巡警見狀即刻跟緊，逃跑過程中再因過彎不慎自撞衝上植栽水泥墩，待員警喝令下車受檢，訊後全案依《竊盜罪》、《肇事逃逸罪》移送新北地院少年法庭偵辦。

警方調查，孫姓少年所開的轎車乃其父親所有，據孫姓少年坦承，他於兩三個月前竊取轎車備用鑰匙，並在昨（18日）下午5時許，與程、吳2名少年會合後開車出門，一同前往蘆洲區尋友。未料轎車才開出去5分鐘，行經板橋大觀路、篤行路口時與1轎車，2機車發生相撞，孫少年一時害怕直接開車逃逸。

車損照片。（照片 / 警方提供）

遭孫姓少年撞毀損的他車。（照片 / 警方提供）

逃逸過程中，孫姓少年之再因過彎不慎自撞衝上植栽水泥墩，導致右前輪卡死無法動彈。先前緊跟其後的2名員警隨即喝令眾人下車受檢，經搜查，發現孫姓少年等人並無攜帶任何違禁品。

孫姓少年向員警解釋，他行徑路口時不慎與別扯擦撞，因一時害怕,情急下將車開走造成肇事逃逸，也並不知道警方於後尾隨。

警方同時通知孫父到場說明，孫父見兒子險些釀下大禍，當場氣瘋，向員警表示要對兒子提出竊盜告訴。全案詢後依《竊盜罪》、《肇事逃逸罪》移送新北地院少年法庭偵辦；至於交通事故，則已通知本分局交通分隊到場依規定處置。