台北市景美女中、台灣師範大學組成拔河聯隊，日前赴瑞士參加世界盃室外拔河錦標賽，獲得4金1銀好成績，台北市長蔣萬安今引用景美女中拔河隊名言「不放手，直到夢想到手」，鼓勵學生持續努力。

景美女中、台師大拔河聯隊在世界杯室外拔河錦標賽女子540公斤、500公斤、U23-500公斤、青少年女子480公斤4組賽事奪得金牌，並在景美女中、台師大及國體壽山聯隊在U23男女混合560公斤組獲得銀牌，總計4金1銀。

蔣萬安表示，學生們平時揮汗苦練才有今日成果，雖然歐洲選手人高馬大，但仍發揮平時訓練有素的成果及團隊向心力，順利摘下金牌，感謝校方背後全力支持，北市府也會持續給予拔河隊最大的協助，引用景美女中拔河隊名言「不放手，直到夢想到手」，期許大家繼續努力。

景美女中拔河隊隊長洪甯暄分享，台灣與瑞士氣候很不一樣，當地早晚溫差過大，導致她參與第一天公開賽後感到相當不舒服，尤其先前好不容易撐過辛苦訓練，如果因為身體不適使賽事不順利，自己會相當自責。所幸隨隊防護員與學姐耐心照顧，休息一天後狀況變好上許多，也能用最好的狀態參賽。

她指出，青少年女子組錦標賽瑞士隊最令人印象深刻，預賽時與瑞士隊交手，只要我方繩子被拉走一點，瑞士隊加油團便會大聲歡呼，實在很考驗他們的心態，要時時提醒自己要將精神集中在繩子上。

後來在冠軍賽前相互鼓勵、打氣，正式上陣後，氣勢更不輸瑞士隊，加油團也更強大，他們靠著一步步往後退，最終拿到冠軍。

洪甯暄認為，拔河是團體運動，沒有所謂MVP或個人英雄，透過賽事，她提升拔河技術，也學習團隊合作、溝通與協調能力，並培養堅韌意志力與用不放棄的生命力，感謝師長及市府給予的支持與關心，讓她們能無後顧之憂站在國際舞台為國爭光，讓世界看見台灣的力量。