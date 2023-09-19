苗栗縣政府秘書長陳斌山、苗栗市長邱鎮軍等人主持動土典禮。（李京昇攝）

苗栗縣政府秘書長陳斌山、苗栗市長邱鎮軍等人持鏟動土。（李京昇攝）

苗栗市公所獲中央、縣府經費支持，斥資1.7億元在苗栗市中正路、苗栗農工舊校地，興建苗栗市全民運動館，歷經一波三折，在各界引頸期盼之下，19日正式動工，預計2025年3月竣工，屆時苗栗縣將有首座全民運動館。

教育部體育署近年陸續補助各縣市興建國民運動館，苗栗縣僅有苗栗市雀屏中選，2021年核定補助1億元、苗栗市公所自籌5200萬元，縣長鍾東錦上任後再加碼補助2000萬元，以總價1.7億元，將在占地約2.6公頃、苗栗農工中正路舊校區，興建苗栗縣首座全民運動館，打造滿足全齡需求的運動場館。

苗栗市全民運動館預定設置在苗栗農工中正路舊校區、苗栗市黃昏市場對面，占地2.6公頃，苗農2013年拆遷還地，苗栗市公所活化用地，現址為可容納300輛汽、機車位的公有停車場。

而苗栗市全民運動館工程，因物價上漲、原物料成本高，招標過程不順利，歷經3次流標，第4次招標苗市公所追加預算才順利標出去，在眾所期盼之下，市公所今天舉行動土典禮，教育部體育署主任秘書呂忠仁、苗栗縣政府秘書長陳斌山、苗栗市長邱鎮軍、議員余文忠、曾玟學、楊明燁以及地方各級民意代表等人，共同持香祝禱，期盼工程順利圓滿平安。

邱鎮軍說，苗栗市全民運動館樓地板面積約2950平方公尺，為地上2層建築物，1樓規畫綜合球場、舞蹈教室、兒童遊戲室；2樓則規畫體適能教室、飛輪教室、TRX懸吊訓練教室及桌球室等；友善空間設置淋浴間、無障礙廁所、哺乳室、更衣室。館舍另將結合戶外開放式綠地景觀，以社區廣場概念提供多元化活動環境。

陳斌山表示，苗栗市全民運動館為目前全縣唯一獲得體育署補助設置的全民運動館，將提供鄉親優質完善的運動場館，感謝中央的大力支持，而目前也正爭取頭份設置全民運動館，希望體育署給予支持與協助，攜手中央為苗栗縣南北各打造1座優質的運動場館，