明年起恢復1年期義務役，志願役訓練也更加精實，國民黨立委馬文君表示，近日她接到投訴，陸軍已經通令全軍，未來志願役軍士官兵的體能訓練標準，將會空前嚴格，直追特戰部隊。但她提出多點質疑，其可行性仍待研議，因此開議後將會請國防部，再提出評估報告。

馬文君說，相關訓練將在一年之內分三階段執行，10公里長跑訓練部分，近程為今年9月12日起，至12月31日，以連為單位，團體帶隊，每兩週一次，跑步5公里。中程為明年1月1日起至明年6月30日，每週一次跑步5公里；長程部分則是明年7月1日之後，每週一次跑步5公里，8月起每月增加1公里，至12月達10公里。

至於3000公尺武裝跑步，近程則從今年9月12日起至12月31日，每兩週一次，逐次增加距離1至3公里，著迷彩服，不著戰鬥個裝；中程從明年1月1日起至明年6月30日，每兩週一次，著戰鬥個裝，逐次增加重量，包含鋼盔、腰帶、戰術背心、抗彈板；長程則是明年7月1日之後，每兩週一次，著戰鬥個裝進行。

馬文君指出，如今國軍的體能訓練與測驗，是3000公尺跑步，未來長跑訓練上看10公里，再新增3000公尺武裝跑步。據說這是蔡總統聽取國軍赴美接受小部隊訓的成效報告之後，裁示全軍特戰化，但可行性為何？

馬文君提出多點質疑，包含現有陸軍部隊分為戰鬥部隊、戰鬥支援部隊、勤務支援部隊，未來將一體適用特戰標準？ 按照國人基本體能，有多少人能達到特戰標準？既然都拉到特戰標準，若能達標，是否都比照特戰部隊發給特戰加給？最後，義務役跟志願役是否標準一致？如果不一致，那同一單位有義務跟志願時又將如何平衡戰力？她強調，針對上述疑問，開議後將會請國防部提出評估報告。