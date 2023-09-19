美國史上最年長總統拜登今天表示，他理解眾人對他年齡的關注，但他決定競選連任，主要是因為前總統川普想要「摧毀」美國民主。

高齡80歲的拜登通常會迴避外界對其年齡的關切，但他在紐約一家百老匯劇院的募款活動中談到相關問題時說，豐富的閱歷有助他處理烏克蘭和COVID疫情等危機。

拜登說：「很多人老愛把焦點放在我的年齡上，我知道。相信我，我比任何人都清楚這一點。」

他接著說：「我出馬競選，是因為民主岌岌可危…不要懷疑，川普和他的『讓美國再次偉大』（MAGA）共和黨人決心要摧毀美國民主。」

民主黨籍的拜登說，他不會「向獨裁者屈服」，並指責川普向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）低頭。

拜登在2020年總統大選擊敗川普，兩人明年可能再度交鋒；民調顯示，美國選民對拜登的年齡感到擔憂。

倘若拜登明年順利連任，第2任期屆滿時會是86歲，而他的共和黨對手也經常無情地拿拜登年齡問題大作文章。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120919