立委陳琬惠先前踢爆經濟部台鹽綠能更換董座後，安插多位英系人馬，她今再開記者會揭露，雲豹能源用紙上公司轉一手，承包台鹽綠能光電申設案多個項目，質疑台鹽綠能淪為與綠營關係匪淺企業的洗錢小弟，要求經濟部長王美花與前台鹽綠能董事長、現任內政部次長吳容輝出面說明。

陳琬惠提及台鹽綠能光電申設案時序和會議紀錄，她表示，台鹽綠能和恩富資本簽訂光電申設勞務、土地管理、漁電共生工程與場域設計等合約，恩富資本再以指定價格，指定雲豹能源協助電業籌設，但在雲豹能源建議下，台鹽綠能2020年1月又跟縱橫家公司簽約辦理電業籌設。

陳琬惠指出，縱橫家實際上是雲豹能源掌握的紙上公司，恩富資本也是雲豹能源實質控制，恩富資本先是發包申設勞務給台鹽綠能，台鹽綠能再將電業籌設轉包給縱橫家，只是轉一手，雲豹就搬走上億元。

陳琬惠先前就公開質疑，吳容輝不想支付給縱橫家上億元的費用，但為何雲豹能源創辦人張建偉要錢後，最終還是支付？如今10多天過去，吳容輝仍不敢出來回答當初不想支付的原因，經濟部回應聲明也完全不敢提到此事，難道是東窗事發，不知如何解釋？

陳琬惠呼籲，王美花別再神隱，出來講清楚，縱橫家作為雲豹能源掌控的紙上公司，憑什麼靠空洞的一紙契約就搬走上億元？台鹽綠能驗收報告在哪？為何經濟部不敢公開台鹽綠能、恩富資本和綜橫家的合約，究竟在遮掩什麼？同時吳容輝也要站出來說明，對此事是否知情？

陳琬惠喊話檢調單位，應該依法主動介入調查，不要因為是綠營自己人就不敢辦。