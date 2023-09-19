iPhone 15系列新機上市，但頂規iPhone 15 Pro Max到貨時間大延遲，甚至傳出要等到11月才會到貨，引起熱烈討論，知名分析師郭明錤表示，蘋果為了改善iPhone Pro Max的鏡頭模組良率，緊急提高由大立光獨家供應之四重反射稜鏡鏡頭模組的規格，是iPhone Pro Max出貨的救世主。

針對目前iPhone 15 Pro Max遇到的出貨困境，郭明錤提到，最大供應瓶頸是LG IT獨家供應的四重反射稜鏡相機模組，蘋果為了改善鏡頭模組的良率，緊急提高由大立光獨家供應的四重反射稜鏡鏡頭規格，藉此改善相機模組因組裝公差造成的良率問題。

郭明錤揭露，由於蘋果臨時提高鏡頭驗證標準，又要滿足出貨量需求，大立光緊急增加產線，但生產難度提高且需投入更多資源，四重反射稜鏡鏡頭的單價大幅提升20%以上，可望顯著貢獻大立光的營收與利潤。

至於蘋果為何不惜用提高鏡頭成本的方式來改善相機模組生產良率？郭明錤表示，除了因鏡頭不良品成本較低外，也是因為大立光的一流生產能力可滿足蘋果的緊急要求。

大立光能夠完成任務也幫助自己在iPhone 16供應鏈競爭上取得優勢，郭明錤說：「如果蘋果維持此鏡頭的高生產標準，將會提高蘋果第二大鏡頭供應商玉晶光明年進入的門檻，代表大立光明年有更高的機率維持獨家或主要四重反射稜鏡鏡頭供應商的地位。」