經濟部將在本月底拍板公布離岸風電第三階段第二期的選商規則。民間環保團體與學者19日行記者會，呼籲能源局在選商規則的履約能力審查程序評分標準內，應納入「環境及社會承諾事項」，其中包括與漁民溝通、推動海洋生態保育等項目。

立委洪申翰表示，歸納過去經驗中，進程的不確定性因素，除疫情的整體性影響外，主要包括技術能力、財務能力、利害相關人溝通三個面向。能源局預定9月底要公布草案，洪申翰要求，經濟部應重新檢討未來的選商過程，要將技術能力、財務能力、利害相關人溝通這三個風險因子納入到選商政策設計的考量當中。

台灣再生能源推動聯盟祕書長高茹萍表示，希望主管機關考量目前國家能源轉型，在俄烏戰爭後對於國家能源安全的急迫性。同時參酌3-1期選商規則遇到的瓶頸，將「環境及社會承諾事項」納入評選項目。

漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣指出，現階段履約評分標準，只有技術與財務能力審查，但這僅是門檻，沒有篩選作用，忽視環境與社會議題的選商規則，顯然有失周全，因此魚環中心也要求將技術能力評分標準從佔比60分降至55分；財務能力評估從佔比40分降至35分；多出來的10分則新增「環境及社會承諾」項目。

「環境及社會承諾」項目其中包含「利害關係人議合」與「促進永續發展」各佔比5分，希望新增這兩項評分，可以讓開發者加強資訊公開以及資情權保障、精進環境友善技術，以及評估海洋生態累積效應。

台灣蠻野心足生態協會研究專業施仲平說，選商機制必須避免前兩階段「重財力、技術及國產化」，而輕生態的漏洞，導致所有開發案對生態保護僅做到最低標準。

至於台灣環評機制，高茹萍認為，台灣環評制度跟國外不一樣，台灣是一評定終生，但一個開發案長達20年，國外環評都是滾動式的檢討，不管是海洋保育或環境影響都要長期觀察，希望我國的環評也可以滾動式檢討，才有辦法解決生態問題。