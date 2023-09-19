國民黨總統參選人美東時間18日上午拜會AIT總部，並在AIT待了一小時，侯辦僅公布與AIT主席羅森伯格互動照片以及贈禮照，不過根據國民黨駐美代表黃介正臉書透露，雙方還一起共進午宴，且知情人士透露，侯一行人在AIT總部即見到行政官員，針對各方面美台將來能合作事項做深入的交流。

侯友宜美東時間18日正式開始華府的政治行程，上午先到布魯金斯學會發表閉門演說，談3D策略。侯友宜在閉門會議中有話直說、直球對決，博得美學者的目光，稱讚其有準備，都針對問題回應，充分讓人理解他對台灣的願景以及兩岸及美中的想法。

據了解，侯有前面幾場智庫談話的經驗，加上他的兩岸國際論述已經逐漸完成，他談論自己的兩岸國際觀已經能夠信手捻來，他會用自己所熟悉的警察工作經驗，來對應上國防策略應用上，比如他最愛拿「攻堅理論」出來，指說警察要跟歹徒談判，好歹要準備好籌碼，比如陣勢要擺出來或是創造其他談判籌碼，當被問到怎麼覺得自己能跟北京談時，他就以「攻堅理論」來說明，強調台灣要先提升自我能力，否則要怎麼跟對方談？

美方尤其中意侯友宜提出的「全民防衛動員委員會」的概念，他們認為這是當前台灣人民最欠缺的，侯友宜直指民進黨沒有好好教育台灣人民憂患意識，正是要針對憂患意識補強的部分，特別吸引美方注意。此外，侯也痛批民進黨的全民防衛動員署僅是動員後備，不是真正達到全民動員的程度，民進黨的全民防衛動員署僅是虛的。

侯友宜18也拜訪國會山莊，下午拜會三位了三位眾議員分別為Pete Sessions（ 德州，共和黨）、Mike Garcia（ 加州，共和黨）以及Keith Self（德州、共和黨）據了解美東時間19日侯仍持續進行他的國會參訪之旅，而目前行程人在敲定中，狀況允許的話，約可見3參議員，6眾議員左右，而要見裴洛西目前可說機會渺茫。