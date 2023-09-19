中美太空競賽

分析家警告，美國太空軍（Space Force）打算在日本設置新指揮所，可能會加劇和中國的太空競賽。

據《南華早報》（South China Morning Post）18日報導，繼去年美國在夏威夷和南韓設置指揮所後，這將是在印太設置的第3個。而《星條旗報》（Stars and Stripes）說，部分「護衛」（guardian）已派駐日本。

太空軍駐韓副司令泰勒（Charles Taylor）拒絕具體說明，新指揮所會設在甚麼地方。而就在幾個月前，美國太空軍和日本航空自衛隊才在東京西部的橫田空軍基地會談，首度就相關事宜進行討論。

中國防務專家警告，這駐日本新太空指揮所將火上加油，使中美間的太空競賽變本加厲。上海政法學院軍事分析家倪樂雄說，美國設置在日韓，負責處理情資，通訊和定位衛星的太空指揮所不僅針對中國如洲際彈道飛彈，以及反衛星系統等最強大的戰略武器，還有助於干擾中方火箭軍、海軍、空軍和戰略支援部隊的聯合作戰。

駐南韓美軍去年說，當地太空軍指揮所將負責協調太空作戰、飛彈警告，還有如亞太衛星通訊等任務。

US continues to build Space Force strength with new base in Japanhttps://t.co/ZJfixnGeTa — South China Morning Post (@SCMPNews) September 18, 2023

另一方面，中國軍事專家宋忠平說，美國打算在日本設太空指揮所顯示，五角大廈的太空戰藍圖正逐步到位。他指出，新部署顯示，拜登政府延續前任川普政府的太空戰略，將太空軍組建成具有強大攻防能力的部隊。

不過，他也強調，這將會促使太空軍事化，導致有能力的國家，尤其是中、美之間的外太空軍備競賽。宋忠平說，中方的太空技術落後美國，而美國領先的幅度可能擴大。至於香港軍事評論員梁國樑則說，美國在日本新設太空軍指揮所，或許可視為華府對美、日、韓軍事合作的另一承諾，而最終目標則在於對抗中俄和北韓所構成的威脅。