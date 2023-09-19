警方查獲土製長槍。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

專案小組人員穿越過草叢和竹林才查獲槍枝藏匿據點。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

刑事警察局南部打擊犯罪中心掌握有犯罪集團涉嫌藏匿槍械，據點就在花蓮縣玉里鎮山區，專案小組開車及徒步，穿越過大片草叢及竹林才終於抵達，不僅查獲土製長槍、土製獵槍，甚至還有多達100包大麻成品，初估成品價值約近4000萬，並逮到王、郭姓嫌犯2人，他們對於毒品和槍枝來源交代不清，訊後依法送辦。

南部打擊犯罪中心日前接獲情資，有犯罪集團將槍械藏匿在花蓮縣玉里鎮一帶山區的平屋中，立即報請檢察官指揮偵辦，與花蓮縣警察局、高雄市政府警察局、台南市政府警察局共組專案小組，經專案小組秘密在花蓮山區執行蒐證、跟監，於今年8月中旬針對涉案山區實施大範圍搜索。

警方開車及徒步穿越過草叢及大片竹林，除查獲土製長槍、土製獵槍各1把，霰彈27顆、喜得釘38發、手機2支等證物，還有第二級毒品大麻成品100包，總毛重21公斤218公克，推估約1000株大麻植株總量，初估成品價值約新臺幣3000至4000萬元，並逮到查獲王姓、郭姓犯嫌等2人。

據了解，2人均不肯清楚交代毒品和槍枝來源，推託友人寄放，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例解送花蓮地檢複訊，王嫌遭聲押獲准，而郭嫌諭知請回。

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