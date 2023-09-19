根據中國汽車工業協會統計分析，今年1至8月，大陸乘用車產銷分別完成1567.2萬輛和1564.3萬輛，較去年同期分別成長5.9％及6.7％。同期，乘用車出口245.5萬輛，較去年成長69.8％。

《北京日報》報導，今年8月，大陸乘用車產銷較去年同期成長，乘用車產銷分別完成227.5萬輛和227.3萬輛，較上季分別成長7.5％和8.2％，較去年分別成長5.4％和6.9％。

在8月乘用車主要品種中，與上月相比，交叉型乘用車（俗稱麵包車）產量微增、銷量小幅下降，其他三大類車型產銷均呈不同程度增長；與上年同期相比，運動型多用途乘用車（SUV）和多功能乘用車（MPV）產銷呈不同程度增長，麵包車產量微增、銷量下降，基本型乘用車（轎車）產銷呈不同程度下降。

今年1至8月，在乘用車主要品種中，與上年同期相比，SUV和MPV產銷明顯增長，轎車產銷微降，麵包車產銷呈現兩位數下降。

今年8月，乘用車大陸內部銷量192.4萬輛，較上季成長8.5％，較去年同期成長3.2％。同年1至8月，乘用車在大陸內部銷量1318.8萬輛，較去年同期下降0.2％。

今年8月，乘用車出口34.9萬輛，較上季成長7％，較去年同期成長34.2％。同年1至8月，乘用車出口245.5萬輛，較去年成長69.8％。