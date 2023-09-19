美國國務卿布林肯與大陸國家副主席韓正18日會晤，談到要確保美中保持溝通暢通，並管控兩國關係。對此，外交部表示，我們一直很關注美中高層互動情況，台美有很暢通的溝通管道，對於相關接觸也會保持密切聯繫，台美之間也將持續推動全方位夥伴關係。

布林肯18日在聯合國大會場邊會議與韓正會晤，美國國務院事後發聲明表示，布林肯向韓正重申台海和平穩定的重要性，兩人均同意在包括台海及俄烏戰爭等議題保持溝通暢通；韓正則說世界需要穩定且健全的中美關係。

外交部北美司長王良玉今天在回應媒體詢問時表示，我們一直很關注美中高層互動情況，台美之間一直有很好的互信，也有很暢通的溝通管道，對於（美中之間）歷次的相關接觸，台美之間也會保持密切的聯繫。

她強調，台美之間對於區域的和平穩定還有繁榮，以及維護自由、民主、人權這些共享的價值，都有一個共同的理念，還有共同的目標，我們也持續在推動台美之間全方位的夥伴關係。

王良玉指出，到目前為止，台美之間的夥伴關係已經達成相當多元且豐碩的成果，譬如，最近從美國來台的幾個經貿訪團，從經貿角度來看的話，像是台美二十一世紀貿易倡議，也有相當正面的進展；另外，台美之間就經貿議題也成立幾個雙邊機制，就雙方關切的議題來做一些討論。

在安全議題方面，她說，我們看到台美一直有很密切的溝通，還有針對台灣的國際空間以及國際參與問題，2021年美國行政部門官員就第一次出來提到，聯合國2758號決議被誤用，這是中國用來阻撓台灣國際參與的，美國也持續呼籲理念相近國家，能夠支持台灣有意義的國際參與。

王良玉說明，為了呈現台灣在國際上可以做的貢獻，我們跟美國從2015年開始也推動「全球合作暨訓練架構」（GCTF），日本和澳大利亞也已成為正式夥伴。

該架構從8月以來針對不同議題辦理不同的活動項目，她舉例，包括建構有序的發展航空系統、國際人道救援、加速落實聯合國的永續發展目標、海上災難對策、數位時代的人權等等，合作議題非常廣泛，每次參加的國家也有很多，我們會繼續在這樣子的基礎上面去提升與美國，包括在安全、經濟、科技、教育、衛，乃至於全球議題等各方面的合作。