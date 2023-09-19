被封為「華爾街女神」的獨立交易員陳莉婷，開課分享投資心法，收取2007萬多元學費，她因沒有投資理財顧問證照，一審判刑3年，二審台灣高等法院考量她坦承犯行並認罪與部分學員和解、賠償，依非法經營期貨顧問事業罪改判刑1年，緩刑4年。向公庫支付150萬元。可上訴。

判決指出，陳莉婷是達利國際顧問有限公司之負責人，2016年在達利公司內舉辦課程，並指導學員如何使用國外看盤軟體「Pro realtime」，再以電子郵件方式，寄送商品特定時點適宜買賣之買賣轉折價位及未來趨勢研判功能之指標予學員，經營證券投資顧問及期貨顧問業務以牟利，共計收取2007萬3852元之報酬。

一審台北地方法院將陳莉婷依《期貨交易法》之非法經營期貨顧問事業罪判刑3年，併科罰金200萬元，她不服提上訴，二審高院考量她已坦承犯行並認罪，且與部分學員達成和解、賠償，合計賠償417萬8418元，改判刑1年，緩刑4年。向公庫支付150萬元。可上訴。