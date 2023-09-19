虛擬貨幣交易所JPEX從13 日被香港證監會點名，未獲監管牌照之後，快速陷入不法風暴，曾大力推廣JPEX的香港網紅陳怡等6人也被逮捕、合作辦公室遭搜查。統計至18日在這起案件中接獲1408人報案，涉款10億港元。這也引來香港行政長官李家超19日表示關注，提醒市民必須在合法持牌機構的交易平台進行投資。

李家超說，政府很關注虛擬資產交易平台JPEX的涉嫌詐騙案，事件反映出監管虛擬資產交易的重要性，而市民在受監管、合法持牌的交易平台進行投資。

香港警方商業罪案調查科公布調查虛擬資產交易平台JPEX進度，曾宣稱「申請成為JPEX合伙人」的香港知名人士林作，18日因涉嫌「串謀詐騙」被捕，下午又拘捕涉嫌經營虛擬貨幣找換店的香港網紅陳怡等合計6人。其餘跟JPEX合作宣傳的公司包括Coiner、Tung Club也遭港警搜查，

部分受害者與香港議員召開記者會，苦主A先生表示，自己有6位數港幣的金錢在JPEX上未能提取。先前一直提款存款正常，通常半日之內可轉帳，最短幾分鐘、最長8個鐘頭可提幣成功。最近一次轉帳是9月初，但直到香港證監會發出警告後，就未能再正常轉帳。

今年4月，在香港和北京當局的支持下，香港Web3.0協會成立，該協會由大陸和香港的金融科技公司、行業領袖及創科界立法會議員共同組成，目的是發展第3代網際網路（Web3.0），以發展虛擬資產。