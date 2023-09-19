近期民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨參選人賴清德等人，先後被爆出違建爭議，引發外界關注。而今（19）日有媒體報導，民進黨立委陳明文在嘉義市的服務處與住處，也被人檢舉疑似違反《建築法》，這讓媒體人黃揚明調侃，今年「果然是違建元年」。

根據《民報》今報導，陳明文的服務處、位於嘉義市西區的住處等建物，疑似違反《建築法》第25條第1項規定：建築物非經申請直轄市、縣（市）（局）主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除」。對此，嘉義市政府使用管理處表示，若收到檢舉函，會勘驗是否有違法事實，而陳明文服務處則說，尚未收到嘉義市府通知，全案有待相關機構釐清。

黃揚明今在臉書發文分享了相關報導，狠酸「果然是違建元年」，網友們也留言表示，「台灣選舉終於從查論文，進步到查違建了」、「迴力鏢又要開始囉」、「我猜陳明文的家也有門牌吧」、「看有沒有門牌，有門牌就不算違建」。