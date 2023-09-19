台灣民眾黨總統參選人柯文哲原訂今天於北流卡夫卡舉行AI競選歌曲發表會，但柯辦昨天深夜臨時發出聲明，指台北市文化局認為餐廳恐有違約疑慮，因而喊卡。柯文哲競辦發言人陳智菡表示，從善如流，任何的規定必須要遵守。

北市文化局長蔡詩萍今上午受訪說，他在昨天下午得知柯文哲要在北流辦活動，一開始覺得「怎麼又來了？」後來知道是在北流內的卡夫卡餐廳，才請文化局同仁向北流調閱合約資料，確定「所有跟北流有關的場館，包括餐飲場所都不能跟政治活動畫上關係，會違反法令。」柯辦另覓場地後，今發布新的採訪通知，晚上6點在The Wall舉行「柯文哲AI語音模型暨單曲發表會」。

陳智菡上午受訪表示，昨天晚上大概10點多、接近11點，接到一通電話，說文化局有去了解相關契約內容，原本餐廳老闆說是一個商業的租賃行為，結果發現即便是在餐廳，還是不被允許，因為牽涉到政治，自己立刻打電話給文化局長蔡詩萍確認相關狀況。

她表示，蔡詩萍非常客氣，並告訴她，看了合約內容的確是如此，「我們就從善如流，任何的規定必須要遵守」，很快的決定必須改地方進行活動。

另外，蔡詩萍說鴻海集團創辦人郭台銘的副手賴佩霞若不穿競選背心可以到北流表演，但是上次柯文哲想要舉辦演唱卻被拒絕，陳智菡表示，在相關規範上頭，台北市文化局有表明態度，基本上還是會從嚴審核，相關活動有牽扯政治意涵，可能就會採取比較保守、謹慎的態度，這點是可以理解的。

由於柯文哲二度借北流場地被拒，台北市議員林亮君痛批柯文哲就想打擦邊球。陳智菡強調，「如果真的想要打擦邊球，就不會把整個採訪通知發得這麼清楚」，一開始的時候當然也有先去詢問餐廳業者是否違反相關規範，業者很明確回覆，這就是商業的租賃行為，所以應該可以許可，也因此活動進行下去。

陳智菡說，活動小組去現場場勘，確定沒有違反規定，昨天晚上才緊急接到通知說可能違反相關規定，她要再次重申，如果真的想要打擦邊球，就不會把競選歌曲的發布這麼明顯的通知發在採訪通知上頭，之前的確有徵詢過業者，業者也說去詢問了解，相關單位明確告知他們這是不會違規的，才有後續的活動企畫。

至於未來在北流會有演唱會活動？陳智菡表示，蔡詩萍也有說，不要穿競選服飾、不要有競選意象的東西進入是沒有問題，後續做活動規畫時，會主動向文化局了解相關場域的規範，明確確認哪些是可以的，哪一些是不行的，也避免相關單位困擾。