大陸重機界女神「頭哥」近日驚傳在四川重慶市區某隧道車禍自撞身亡，有目擊者直擊全程對方呼嘯而過速度之快堪比火車驚呼是「離死亡最近的一次」，而頭哥的男友也悲痛證實噩耗悲嘆自己：「沒顧好她。」

據陸媒報導，網路驚傳一名網紅飆速騎重機進入隧道後翻倒在地，並流傳多張死者身穿短褲倒臥在地的現場照片，只見雙腿血肉模糊，附近有不少機車碎片。其中一名目擊者上網稱，事發當日一輛摩托車從旁邊呼嘯而過，速度堪比火車，連續超車後進入隧道，不到10秒傳來巨響，進去後發現女子已摔在地上動也不動，讓他形容是「離死亡最近的一次」。

而重慶警方證實確有事故發生，且駕駛人已不幸離世，未透露網紅身分，事故原因待調查，摩博會工作人員則向《封面新聞》證實，「頭哥」死因是車速過快，如今她的社群帳號已轉為私密。

事發後「頭哥」的男友EZ小謝在抖音悲痛證實女友前往重慶車聚的途中，在一處隧道發生意外身亡，同時透露對方拿到重機駕照才1年多，嘆自己沒有顧好她，會盡全力協助處理後事，「活著的人還要生活，答應妳的事情我也會做到的，妳永遠在我青春裡，是我沒有看好妳，對不起妳， 這是我這輩子最大的愧疚。」