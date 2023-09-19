根據上海美國商會周二發布的年度調查報告，即使中國已經解除了在2022年重創企業營收與信心的清零防疫政策，但受訪的當地美國企業看好未來5年前景的比例仍然下滑至52%，創下自1999年上海美國商會首次發布「年度中國事業報告」（Annual China Business Report）以來的新低紀錄。

上海美國商會主席Sean Stein表示，坦白說，如果今年的調查有什麼讓我感到驚訝的，那就是這個數字。當我們進行今年度的調查時，我們將看疫後中國經濟持續反彈的幻想多已破滅。

地緣政治局勢仍是許多當地美國企業最擔心的事，約6成受訪者認為美中緊張局勢是其最大挑戰，這和將中國經濟放緩視為最大挑戰的比例相同。

美企對中國監管環境的透明度也越來越感到擔憂，約三分之一受訪者表示，過去一年來針對外企的政策與法規已經惡化。當被問及有關於脫鉤壓力時，許多受訪企業認為這來自美國政府的政策，而非中方的政策。

報告亦指出，地緣政治緊張局勢是中國未來經濟增長最大的風險，受訪者認為其所處產業在中國的前景能否改善，首要因素是美中關係能否改善。

美國企業目前正在重新調整或有意重新調整過去專屬中國之投資計畫的比例從去年的34%升高至40%，且主要轉向東南亞。

這與Rhodium Group上周發布的報告相呼應，該報告指出，隨著美國和歐洲企業持續從中國撤出，印度、墨西哥、越南和馬來西亞成為這波投資轉向最大的受惠者。