彰化縣北斗國中曾在2018年獲台美生態學校銀牌肯定，校方持續耕耘，今年學生自治會盤點校內資源，著手把永續生態理念融入校園，不僅活化百坪校田、舉辦節電比賽，今年更爭取8輛公共自行車在校園，希望拿下最高榮譽「綠旗」，送給學校當禮物。

學生自治會長陳羿廷表示，作為台美生態學校有12項的環境路徑可推動，他與自治會幹部積極與師長、李良展主任，甚至是郭佳文校長討論，最終選定包括能源、水、永續食物及交通等4大面向來經營。

陳羿廷說，北斗國中擁有495坪的農地，過去曾種植水稻、黃豆等農作，不過現在已經荒廢，而北斗是全國香菜最大的產地，今年自治會幹部們到北斗在地香菜田參觀，發現田間的香菜農都70好幾，因此決議利用學校的農田種植香菜。

種香菜計畫一方面可以活化農地，二來也能讓全校學生到田野來體驗種香菜，幫助學生認識家鄉特色產業，並從中思考永續發展的對策，作為北斗國中永續食物發展項目。

另外交通方面，陳羿廷說縣內包括彰化、員林都有共享單車系統，同學們從中得到靈感，今年順利跟學校爭取到8輛公共單車放置校園，師生可以多加利用公共單車，配合單車上的廣告文宣，在城市穿梭時，順勢推廣到北斗鎮民騎乘自行車的意願，進而取代機車甚至汽車。

陳羿廷還提到，能源方面則透過各班記錄電費，研議節能競賽的評比標準，鼓勵師生少吹冷氣；水資源利用方面，自治會幹部趁著暑假參訪彰化市水資源回收中心，最近也會到雲林湖西水庫參訪，以彙整回收水源資料，另外還檢查校內省水裝置，發現多處損壞，目前均已報修。

陳羿廷強調，自治會幹部連同他共有13名國中3年級學生，今年底自治會幹部就將改選，恰巧他與幹部明年都要畢業，因此希望能在畢業前帶領自治會、全校學生拿到最高榮譽「綠旗」，送給學校和應屆自治會的畢業的禮物。