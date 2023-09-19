HPV（人類乳突病毒）是一種DNA病毒，會引發女性的子宮頸癌、男性的生殖器癌症，一般會想到經由性行為所感染，但小兒科醫師陳信宏表示，他有一位向來潔身自愛的男性友人，因長期聲音沙啞治不好，後來接受聲帶整型手術過程中，結果竟感染HPV，「真是嚇到我了。」

陳信宏在其臉書表示，這位男性友人平時潔身自愛，並未涉及不正當場所，竟然「聲帶」會感染HPV病毒，「真是嚇到我了」。他提醒，除了性行為可傳播HPV病毒外，使用公共游泳池、公共澡堂、三溫暖、公共廁所都有機會感染HPV病毒。就公共廁所而言，不只是馬桶，進出廁所，接觸門把手，就有感染的風險。

HPV感染已被認為是致癌因子之一，是一組包括超過 150 種不同基因型的病毒， 其中約 40種會感染人類生殖器官 (包括男、女性)。HPV大多透過性接觸傳播。部分屬高風險基因型的病毒可引致細胞病變及癌症，例如子宮頸癌、陰道癌、肛門癌、頭頸癌等。

陳信宏表示，HPV病毒在女性是造成子宮頸癌的一大主因，也是男性造成頭頸部癌症的主要原因之一，打HPV疫苗可以預防HPV病毒感染、預防聲帶沙啞、預防頭頸部癌症、預防子宮頸癌、預防性病感染，建議無論男女，都該施打HPV疫苗，以免罹癌。