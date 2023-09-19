因應下周五（9/29）中秋連假在即，勞動部各項給付提前至本周起陸續發放，包括明（20）日的老農津貼、農民月退休儲金將入帳，後（21）日則是國民年金保險生育給付入帳日，下周還有國民年金、勞保年金等給付，5天共計15筆給付接力入帳，提醒符合領取資格的民眾，記得刷刷存摺，確認入帳與否。

其中，打頭陣的老農津貼，只要年滿65歲，並加入農保滿15年以上農民，且於最近3年內每年居住超過183天，即可向所屬農會申請，目前每月領取7550元，明年元旦起調漲為8080元，估約54萬人受惠。

至於領取人數最多、攸關近160萬人權益的勞保年金，核發金額約321億元，平均人領約1.86萬元，其中超過2200人可領到4萬元，預計在下周三（27日）入帳，趕在連假前發放。明日起15項補貼入帳日期彙整如下。

▲9/20：老農津貼、農民月退休儲金

▲9/21：國民年金保險生育給付

▲9/25：國民年金保險老年年金、原住民給付

▲9/27：勞保年金、職保年金、勞退月退休金（首發案）

▲9/28：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金（併計勞保年資）、國民年金保險老年年金、國民年金保險生育給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金