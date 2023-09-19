苗栗縣79歲黃姓老婦人患有失智症，日前跟家人前往寺廟拜拜，結果不慎走失，員警獲報隨即展開搜尋，並在廟宇附近路上，發現黃婦正慌張四處按住家門鈴，連忙帶她返回派出所，經家屬接回順利返家，也虛驚一場。

苗栗警察分局日前接獲民眾報案，並稱他與母親到廟宇拜拜，母親拜完後就不知去向了，老人家患有失智症，希望請警察幫忙，警方受理後同時成立專案群組，將老嫗相片上傳線上員警共同協尋。

經文山派出所警員曾喜志、林岳德巡經離廟宇逾2公里的文發路段，發現黃婦神情慌張四處按住戶門鈴，2人隨即認出黃姓老婦人是大家正在找的人，便趕緊將其帶回所內並通知心急如焚的家屬前來，家屬接回婦人後也再三感謝警方。

苗栗警察分局表示，家裡如有失智、老化或容易迷途者，除應特別照料或配戴手環嚴防走失外，另可在其身上留下可資辦識身分或聯絡家屬之資料，萬一走失可讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，協助安全返家。