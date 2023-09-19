總統府提供

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蔡英文總統今天接見回教朝覲團表示，目前在臺灣，穆斯林大約有25萬人，這些年來，政府與民間共同合作，持續打造更多穆斯林友善空間。她鼓勵穆斯林到臺灣來感受友善和便利，也期盼大家繼續為臺灣拓展與伊斯蘭國家的交流。

「112年中華民國回教朝覲團」今天由中國回教協會副理事長馬超彥率領，在內政部次長吳堂安及外交部次長陳立國陪同下，赴總統府拜 蔡英文。

蔡英文表示，麥加朝覲是穆斯林一生必須完成的五功之一，今年是在疫情之後，首次全面恢復朝覲活動，她恭喜大家以堅強的行動力，完成伊斯蘭教中最神聖的朝覲功課。

她認為，朝覲團是臺灣和伊斯蘭世界重要的溝通橋梁，今年活動中團員已陸續拜會過沙烏地阿拉伯朝覲部長及其他官員。她感謝大家，協助臺灣持續深化與伊斯蘭國家的情誼。

蔡英文指出，目前在臺灣，穆斯林大約有25萬人，這些年來，政府與民間共同合作，持續打造更多穆斯林友善空間。像是在主要交通樞紐，如機場、車站，還有國家公園、國家風景區，都設有穆斯林祈禱室；在醫療院所，也陸續設置淨下設施。

政府也推動穆斯林友善餐旅認證，歡迎穆斯林旅客來臺旅遊。她說，10年前，國內取得清真認證的餐廳不到20家，目前已經將近300家。另外，獲得友善認證的旅行社也逐年增加，讓穆斯林在臺灣，無論是旅遊或飲食上，都可以安心又方便。

此外，臺灣在「全球穆斯林旅遊指數」排名中，從2019年開始，都名列前三名，今年也獲得第三名，這表示臺灣在社會安全、信仰自由以及整合穆斯林的旅遊資源上，都受到國際的肯定。

蔡英文鼓勵更多穆斯林的好朋友，可以來到臺灣，感受臺灣的友善和便利。她也要拜託大家，繼續為臺灣拓展與伊斯蘭國家的交流，豐富臺灣多元的信仰文化。