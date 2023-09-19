有鑑於台灣社會人口高齡化趨勢，越來越多患有褥瘡或糖尿病足潰瘍等慢性傷口的病患，因行動不便導致就醫困難。元智大學資管系教授詹前隆團隊與亞東醫院整形外科醫生張惇皓共同合作，開發人工智慧輔助遠距傷口照護平台，是一項重要的醫療創新，提供病患或照護者居家使用，方便醫療端遠距監測，改善臨床照護的困境。

詹前隆表示，近年來新冠疫情突顯出醫療保健產業朝智慧醫療轉型的重要性。目前臨床上已有不少將AI應用在輔助影像醫學的診斷，但在傷口照護的使用，相對尚未普及。

詹前隆說，有鑑於台灣社會人口高齡化的趨勢，越來越多患有褥瘡或糖尿病足潰瘍等慢性傷口的病患，因行動不便導致就醫困難，團隊開發人工智慧輔助遠距傷口照護平台，將提供病患或照護者居家使用，方便醫療端遠距監測，改善慢性傷口患者的照護和監測，特別是對於行動不便或難以前往醫院的高齡患者。

詹前隆指出，人工智慧輔助遠距傷口照護平台系統經由臨床醫師以近千張的傷口照片標記，訓練電腦辨認傷口的位置及其各類組織型態。由於目標使用者以非醫療人員為主，團隊也設想了一個便利的小巧思，來做傷口面積的測量。即使用照護者的指甲當作比例尺，運用人工智慧的擷取，自動換算成傷口的面積，不須額外放置比例尺也不會受到拍攝距離所影響，方便居家使用。此一創新成果，也獲得2022年國際醫療資訊學會（ICMHI）的論文競賽博士生組首獎。

人工智慧輔助遠距傷口照護系統建置於雲端，使用者僅需上傳傷口的照片，將有初步的分析，不論是病患端或是醫療端，都方便做序列的瀏覽和管理。另外團隊也設計論壇式的互動模組，使醫生和患者可在平台上針對傷口狀況進一步溝通，助於更好地理解傷口的進展和狀況，可減少頻繁的回診。

詹前隆提到，人工智慧輔助遠距傷口照護平台有望在高齡化社會中提供更便捷和高效的傷口照護服務，同時減輕醫療系統的負擔。這種技術的應用，對於智慧醫療的發展具有重要意義，可以為更多慢性傷口患者提供優質的照護。