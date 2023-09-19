鈴木敏夫闢謠《神隱少女》的原型不是九份。（甲上提供）

鈴木敏夫為《蒼鷺與少年》宣傳。（甲上提供）

吉卜力工作室製作、宮﨑駿擔任編導的日本經典動畫片《神隱少女》，曾獲奧斯卡最佳動畫片獎，片中出現的「紅燈籠」場景被瘋傳是已台灣知名觀光景點九份為原型，吉卜力工作室現任負責人鈴木敏夫近日接受台灣媒體訪問時，笑說「這是謠言、誤傳」，並稱他和宮﨑駿根本沒去過九份。

鈴木敏夫表示，不會感到困擾，反而覺得很開心，「代表大家都對這個作品有很多的關心，即使是以這樣子的形式，我也覺得很高興」，接著提到「這樣講可能對台灣來的朋友很抱歉，但我跟宮﨑駿有次去韓國首爾，我們從大馬路轉到小巷，宮﨑駿那時候就嚇了一跳，想說這裡就是《神隱少女》的世界。」

他還分享宮﨑駿心中其實有自己喜歡的風景，「這已經是件不太會改變的事，對其他的國家可能很抱歉，可是他就是喜歡中古時期歐洲的東西，因為我跟宮﨑駿小時候受的教育就是比較偏向歐洲是一個很棒的地方，在我們生活的背景其實已經沒有辦法擺脫那種想法，所以其實很多作品都會有那種風貌」。

而《神隱少女》上映時，鈴木敏夫直呼來台宣傳時，感受到文化衝擊，「那時候我嚇一跳，因為無臉男就是每次出場其實日本都會哭，可是不知道為什麼台灣都在笑，跟日本人的反應很不一樣，真的非常有趣」，至於之後是否還有機會再看到他們來台宣傳，他幽默自虧：「應該沒有，我們都太老了，年輕的時候他們什麼地方都去了，但現在真的就是比較難了啦。」

新片《蒼鷺與少年》將於10月6日在台上映，至於有沒有想對台灣粉絲說的話？鈴木敏夫說：「活著一定就會有好事。」