拓荒者明星後場利拉德（Damian Lillard）不想陪著球隊踏上重建之路，在今年夏天申請交易，且指定下家為熱火，但交易依然沒有進展。據ESPN記者史畢爾斯（Marc J. Spears）爆料，有一支神秘的東區球隊可望成為搶下利拉德的大黑馬。

利拉德一直堅持要去熱火，已經是公開的秘密，不過雙方對於交易籌碼始終談不攏，利拉德申請交易近3個月後，依然保有拓荒者球員的身分，因此他決定向現實低頭，如果自己被交易至其他球隊，利拉德也會隨隊出賽並做好自己的工作。

史畢爾斯在節目《NBA Today》爆料，又有一支東區神秘球隊和拓荒者進行接觸，「我聽到的最新消息是，拓荒者已經和幾支球隊進行談判，另外還有關於另一支東區球隊的傳聞，但我現在不會說出來。」史畢爾斯提到誰將大膽從熱火手中網羅利拉德，點名「綠衫軍」塞爾提克可能是其中一支。

另外外界猜測，史畢爾斯口中那支「神秘東區追求者」很可能是七六人。快艇已經宣布放棄和哈登（James Harden）的交易談判，這也意味著，哈登想要離隊只能透過交易前往其他球隊，而七六人總裁莫瑞對於收購球星駕輕就熟，搶下利拉德能讓球隊繼續保有雙巨頭組合。