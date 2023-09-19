至9月18日各熱門債券指數殖利率：ICE美國政府20+年期債券指數4.5%、彭博美國 20+ 年期 AAA-A 公司債流動性指數5.5%；而聚焦投資級債中息率相對較高的產業包括銀行、電能、醫療產業，指數息率則分別來到6.0%、5.9%、5.7%水準，顯著高出一截。

元大投信指出，投資級債ETF中息率較高的元大10年IG銀行債(00786B)，除息月份為2、5、8、11月，買進後在11月即可參與高債息除息。其目前持債企業包括摩根大通(JPMorgan)、高盛(Goldman Sachs)等知名金融業龍頭公司，長年穩定經營且受各國政府高度監控，讓整個產業更加穩固。而電能、醫療產業更是民生必需，隨著人口成長快速與高齡化社會的到來，能源、醫療需求不斷提升。元大10年IG電能債(00788B)、元大10年IG醫療債(00787B)最近一次年化配息率分別為5.7%、5.5%。

投資級產業債聚焦特定高評級產業所發行的公司債券為主，三大高息產業銀行、電能、醫療能提供比一般債券指數還要高的息率，且債券ETF領的是債息，只要發債企業不違約，都會每期固定支付債息，能提供不同於高股息ETF的領息選擇。

此外債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，故免繳二代健保補充保費。

偏好每季領穩定現金流的投資人，元大10年IG銀行債(00786B)、元大10年IG醫療債(00787B)、元大10年IG電能債(00788B)皆為季配商品組合，且除息時間分開，同時佈局三檔，還能月月領債息。