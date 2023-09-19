作家吳淡如2009年頂著44歲年紀拚生，當時她懷雙胞胎女兒，卻在過程中發現1個女兒胎死腹中，第29周時又緊急剖腹早產生下女兒小熊，如今女兒已經進入青春期。稍早，吳淡如突發文表示：「我『外面』還有兩個女兒 （這句話如果是老公說的就嚇人了 ）」，但其實是她人美心善，先前便透露和資助的「越南女兒」小銀見面。

吳淡如稍早開玩笑表示：「一個女兒在太魯閣，一個努力去上學。兩個女兒恰恰好，三個女兒還算少。」自曝除了小熊外還有兩個女兒，其中一個她幾天前就介紹過，住在越南的女兒小銀最近第二次到台灣旅遊，吳淡如在小銀10歲就認識對方，因為小銀的家鄉是越南中部最貧窮的一個省份，又因為越戰美軍在當地投下許多化學毒劑，導致當地人生活艱困，當時吳淡如和慈善團體到當地慰問，意外認識小銀。

吳淡如分享自己的「越南女兒」來台。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如說，當時她跟小銀的母親說想要資助她上大學，並跟對方叮嚀：「我會支持她，也請你支持她。」10年後小銀也做到「兩個母親」的期許，通過當地最高等級的考試，考上胡志明經濟大學的商業管理科系，而小銀還有兩個妹妹跟一個弟弟，小銀說：「雖然我妹妹成績不太好，不過我媽媽也還是希望她念大學，跟我一樣。我媽媽完全相信妳（吳淡如）說的，要念書才有好前途。」

上周日，吳淡如曬出陪「兩個女兒」吃早餐的照片，說：「上次小銀來的時候，小熊應該是小學二年級。現在已經是九年級，長得和姐姐差不多高了。女兒是再多也沒關係喔。」接著又進一步表示自己「在外面」有兩個女兒，意指除了小銀還有另外一個資助的女兒，對此，網友讚她說：「女兒都很可愛」、「妳的人生真的很豐富精彩，祝褔妳幸福滿滿」、「淡如姐為善不欲人知，妳的愛幫助了很多人」、「能當淡如的女兒真的好幸福」。