一名女網友周末打算和朋友去唱KTV，日前先打電話訂包廂，沒想到訂完後竟收到KTV員工的LINE及IG私訊，告知她消費方式，原PO當場嚇壞，質疑「店員可以隨意利用客戶個資加LINE？」一票網友直呼可怕；內行人則表示，員工應該是想搶業績，「看他傳的訊息好像不是想搭訕，只是有業績壓力，一定要賺到妳這單！」

一名女網友在《Dcard》發文表示，日前打電話到KTV訂了周六的包廂，幾分鐘後看到KTV店員加她的LINE，傳訊息告知消費方式，她當下超傻眼，質疑「為什麼店員可以隨意利用客戶個資加別人LINE？」

原PO未讀未回，沒想到店員發現她LINE上面有附IG，竟又從IG發私訊給她，原PO驚呼太恐怖，「IG上有我工作室的地址，如果真的有心要找我，是不是就會直接跑來？」店員此舉也讓她決定換一家KTV。

網友看了都認為太誇張，「要說明可以用公司電話回打，幹嘛加LINE，還用IG搜尋，這可以檢舉吧」、「讓我想到超商客人，前面的報電話，後面的用電話查LINE加好友，想到就覺得可怕！」

也有知情人士表示「應該是有業績壓力」、「偷加好友是蠻變態的，但看他傳的訊息好像不是想搭訕，只是有業績壓力，一定要賺到妳這單。」