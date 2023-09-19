辜姓計程車駕駛，2020年5月在白牌車群組接單，自新北市汐止區一處，搭載因派單而認識的女子，不料他趁女子酒醉不省人事，將車子開到自己住處地下室，猥褻胸部得逞，同時拍攝影片傳給朋友炫耀，朋友拿著猥褻影片向警方告發，士林地檢署日前偵結，依乘機猥褻罪起訴辜男。

被害女子因派單結識辜姓計程車司機，2020年5月與朋友聚會，結束後因酒醉要搭乘計程車返家，同時在派單群組丟單，辜接單後，在載送途中見女子昏睡，竟將車子開往自己住家的地下室，放倒副駕的座椅，藉機要讓她休息，實則是要伸出狼爪，猥褻胸部。

辜男徒手猥褻被害女子胸部後，竟然以手機錄影，又為了滿足自己的虛榮心，傳給朋友一起分享，朋友見狀除了覺得噁心外，立刻向警方告發，員警根據辜男朋友提供的資料，依乘機猥褻、妨害秘密以及散布猥褻影像罪嫌移送。

起訴書指出，辜男坦承撫摸胸部、拍攝影片並傳送給友人，依乘機猥褻罪起訴，另外散布猥褻影像罪部分，辜男僅傳送影片給朋友1人，並沒有證據顯示有將影片散布於眾，與構成要件不符，而妨害秘密部分因一行為觸犯2罪，從一重乘機猥褻罪起訴。