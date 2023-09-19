新竹市關埔國小三期工程面臨工程多次流標、二期工程施工階段因豪大雨地下水位暴升，造成地下室建築物上浮情事，市府19日強調，經施工廠商採取筏基回填、抽水、排水改善等各項措施，至今無再發生上浮。

市長高虹安表示，市府積極確保二期工程及三期工程未來順利銜接施作，同步進行地下水位即時監測工程、增設校園便道，達到校區及工區品質查核與效率精進的目標，也提供師生更多活動空間。

高虹安說，針對關埔國小工程，她親自主持，邀請專家學者、市府相關單位、學校、設計監造單位召開5次檢討會議及採購工作及審查小組會議，一起完備工程招標內容，也調整大宗物資單價、工期及規格以符合市場行情，期待吸引優質廠商投標，讓校舍工程盡早順利完工。

針對地下停車場工程，工務處表示，監造單位已先行出具結構技師簽證之安全證明，證明其地下室結構梁柱結構安全無虞，惟市府基於安全考量，及了解地下室狀況，也將委託技師公會鑑定、釐清問題發生原因與權責，後續將針對周邊環境水文變化、分析地下水位即時監測的各項數據，確認地下水位基準值，檢討各項抗浮力措施效果無慮，以因應未來自然水文的急遽變化，並將確認改善工法，減浮工程將在三期工程一併處理。

教育處表示，此案經專業技師會勘建議後，市府已補助校方針對基地4個方位施作水位即時監測系統，將可透過網路監測水位高度變化，於警戒水位值發布警示訊息，安裝啟用後經校方評估成效良好。

另因應校方人力不足的需求，亦補助校方再增設6處水井之自動抽水馬達控制盤，平日可定期運轉維持水位，如遇到颱風、連日豪大雨等突發狀況，也可立即抽水因應。